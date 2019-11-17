مانشستر يونايتد وبرشلونة "يقاتلان من أجل إدواردو كامافينجا"

أفادت تقاير أن فريق مانشستر يونايتد سيعقد حرباً مع برشلونة لتوقيع لاعب خط وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.





شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في جميع المباريات الـ 12 التي خاضها فريقه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم ، بالإضافة إلى لعبه في ثلاث من مباريات دوري أوروبا الأربع التي خاضها الفريق الفرنسي ، ولم يخسر أمام كلوج إلا في آخر مرة بسبب الإيقاف.





يُقال إن مجموعة كاملة من الأندية تهتم بالمراهق ، الذي يُعتقد أنه تم إدراج شرط تحرير بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني في صفقته الحالية ، والتي تستمر حتى صيف 2022.





ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ذا صن ، من المتوقع أن يتوجه يونايتد وبارسا وجهاً لوجه مع الفرنسي ، الذي شارك في أول مباراة للفريق مع رين في سن 16.





يدعي التقرير أن الشياطين الحمر ينظرون إلى كامافينجا كخليفة طويل الأجل لبول بوجبا ، حيث من المتوقع أن ينتقل الفرنسي على نطاق واسع إما في يناير أو في نهاية الموسم.



