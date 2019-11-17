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أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كانت الفنانة صابرين ارتدت الحجاب، واعتزلت الفن لفترة، ثم عادت مرة أخرى لتكملة مسيرتها الفنية واستعانت بالباروكة، رغم تعرضها للنقد من العديد من الجمهور، ولكن نشرت صابرين، منذ ساعات، صورتين لها بعد أن خلعت الحجاب، وظهرت "بلوك" جديد لشعرها باللون الأصفر.

نشرت صابرين صورتين لها من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت صابرين في تصريح لها أنها لا تتعامل مع الحجاب بشأنه زي إسلامي، بل أنها ترتديه "إستايل".

يستعرض إليكم "الفجر الفني" تعليقات بعض الفنانات على صورة الفنانة صابرين بعد أن خلعت الحجاب، عبر السوشيال ميديا.

تعليق الفنانة سهير رمزي على خلع صابرين الحجاب كان: "ما شاء الله قمر يا حبيبتي".

جاء تعليق رانيا يوسف على خلع صابرين الحجاب: "قمر يا حبيبتي، ماشاء الله عليكي".

علقت الفنانة روجينا على صورة صابرين دون حجاب قائلة: "ما شاء الله، قمر يا صابرين".

قالت الفنانة منى زكي: "دايما شكلك بيبي".

أما عن تعليق نشوى مصطفى فقالت: "قمر يا صابرين، تبارك الله زي ما أنتي بالظبط أيام دورك في أبو العلا البشري، البنوتة الجميلة الطيوبة".

يذكر أن الفنانة صابرين تصدرت "تريند" الأكثر بحثًا، عبر محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورها في مظهرها الجديد، دون حجاب.
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
أبرزهن رانيا يوسف ومنى زكي.. نجمات الفن يعلقن على أحدث صور للفنانة صابرين بعد خلع الحجاب
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الكلمات المفتاحية

فن صابرين تخلع الحجاب صابرين بدون حجاب صابرين الفجر الفني

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