عاجل.. إصابة 10 أشخاص في حادث مروع بطريق "الروبيكي"

أصيب 10 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق "جنيفة – الروبيكي"، بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بطريق "جنيفة – الروبيكي" بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 اشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.