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عاجل.. أول تعليق من رونالدو على أزمته مع ساري

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:38 م
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كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسام مجدي
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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي على أزمته الأخيرة مع ماوريسيو ساري مدرب الفريق.

أزمة رونالدو وساري

وشهدت الأيام الأخيرة حدوث أزمة بين رونالدو وساري بسبب استبداله في وقت مبكر جدا من مباراة يوفنتوس وميلان وخروجه إلى غرفة الملابس مباشرة.

تعليق رونالدو على أزمة يوفنتوس

وقال رونالدو في تصريحات صحفية اليوم: "في الأسابيع الثلاثة الماضية لم أكن في أفضل حالاتي، ولم يكن هناك جدل في تصرفي بعد التغيير أمام ميلان، حتى لو أن الجميع يعلم إنني لا أحب أن يتم استبدالي".

وتابع: "حاولت مساعدة فريقي يوفنتوس حتى وأنا مصاب وألا يتم استبدالي، لكنني أتفهم ذلك، لم أكن على ما يرام ولم أقدم أفضل ما لدي بنسبة 100% في مباراتي لوكوموتيف موسكو وميلان".

وأضاف: "عندما يتعين عليّ التضحية أفعل ذلك، لأن لدينا العديد من المباريات المهمة، مع يوفنتوس هناك ضغط في ظل المنافسة مع إنتر ميلان".

وواصل: "مع البرتغال إذا لم نفز في كلتا المباراتين لكان بإمكاننا توديع منافسات يورو 2020".

وأنهى رونالدو تصريحاته قائلا: "في حياتي المهنية لم أصب بأية إصابات كبيرة، الحمد لله لكنني كنت أعرف أنني لم أكن في أفضل حال كما يعلم النادي، سأعود 100 ٪ في أقرب وقت ممكن".

رونالدو يساهم في فوز رونالدو اليوم على لوكسمبورج

وساهم رونالدو في فوز منتخب البرتغال اليوم الأحد على نظيره منتخب لوكسمبورج بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن تصفيات يورو 2020.


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