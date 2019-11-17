محافظ الفيوم: تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالديوان العام

عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع كلٍ من الأستاذ محمود الجعودى، مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، والأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الموارد البشرية، والأستاذ أحمد حسين مدير عام الحسابات بالديوان العام.



خلال اللقاء ناقش محافظ الفيوم مع المسئولين الانتهاء من تطبيق الحد الأدني للأجور لجميع العاملين، وصرف كافة الفروق اعتبارًا من أول يوليو 2019، وفقًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأكد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، أنه بالفعل تم صرف فروق الحد الأدني للأجور عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019 دفعة واحدة خلال الأيام الماضية، كما تم الانتهاء من إعداد كشوف المرتبات الخاصة بجميع العاملين بالديوان العام عن شهر نوفمبر الجاري شاملة علاوة الحد الأدني للأجور.



