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برشلونة يجس نبض نيمار بهذا التصريح

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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نيمار
نيمار
مصطفى صابر
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صرح المدير الفني لبرشلونة إريك أبيدالعلى أن النجم نيمار "سيكون دائمًا خيارًا" للأبطال الإسبان ، مما أثار اقتراحات بأن النادي سيعود للمنتخب البرازيلي.

كان نيمار مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى معسكر نو خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، لكن الأبطال الإسبان لم يتمكنوا من الاتفاق على صفقة مع باريس سان جيرمان.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من تحقيق أربعة أهداف في خمس مباريات مع العمالقة الفرنسيين هذا الموسم ، لكنه لا يزال على الهامش بسبب الإصابة التي أصيب بها خلال استراحة أكتوبر الدولية.

وقال ابيدال لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عندما سئل عن نيمار "اللاعب الافضل الذي لديه فلسفة برشلونة والذي يؤدي على مستوى عال سيكون دائما خيارا."

"من هناك ، على المستوى الرياضي ، يمكننا اتخاذ القرارات ، لكن المسألة المالية بأكملها ، هناك أشياء يمكنك الوصول إليها وأشياء أخرى لا يمكنك. المستقبل سيقول. إذا استمر على هذا المستوى ، لأن الموسم طويل جدًا لن أقول أنه سيكون الخيار رقم واحد ولكنه قد يكون خيارًا واضحًا ".

نيمار ، الذي كان على صلة مع ريال مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، لديه عقد مع فريق توماس توشل حتى نهاية حملة 2021-22.

خلال الفترة التي قضاها في الكامب نو ، سجل أمريكا الجنوبية 105 مرات في 186 مباراة في جميع المسابقات ، وفاز بلقب الدوري الإسباني ، وثلاثة كأس كوبا ديل ريس ودوري أبطال أوروبا في هذه العملية.
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الكلمات المفتاحية

نيمار ضد ميسي نيمار برشلونة و نيمار باريس سان جيرمان ابيدال

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