أحمد السعدني على دراجة نارية في أحدث ظهور له على الإنستجرام

نشر الفنان أحمد السعدني، أحدث صورة ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث ظهر في الصور وهو يقود دراجة بخارية،



وعلق على الصورة وكتب "night ride" ويقصد قيادة الليل، ظهر في الصورة مرتديًا ملابس شتوية جاكيت أسود جلد مميز تماشي مع قيادته للدراجة النارية.



مسلسل شبر ميه



يقدم الفنان أحمد السعدني حالياً أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "شبر مية" الذي يعرض علي قناة "DMC" في الثامنة مساء، ويقدم الفنان أحمد السعدني دور مميز يعرضه بشكل كوميدي.



يذكر أن مسلسل شبر ميه هو مسلسل عائلي واجتماعي ويحمل قضية مشكلات الأزواج بعد الانفصال، فهي مشكلة هامة وةيفية تربية الأبناء تربية، وتدور الأحداث حول ثلاث آباء يقومون بتربية أبنائهم بدون أمهات، فيذهب البعض منهم للزواج من سيدة أخرى تربي أبنائه، ومنهم الذي توفيت زوجته ويكترث لتربية ابنته الوحيدة، والآخر الذي قرر الانفصال ولا يرغب في الزواج.





مسلسل شبر ميه يقوم بإخراجه المخرج المتميز طارق رفعت، وهو من تأليف شريف بدر الدين، من بطولة أحمد السعدني، ندي موسي، نجلاء بدر، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، محمد علي رزق، مراد مكرم، ثراء جبيل





مسلسل "زي الشمس"



قدم الفنان أحمد السعدني مسلسل "زي الشمس" الذي شارك به في السباق الرمضاني لعام "2019"، وحقق نجاحاً جماهيرياً على المستوى النقدي و المستوى الجماهيري، وقدم دور مميز يحسب في تاريخه الفني.



حيث دارت أحداث مسلسل زي الشمس في إطار أكشن حول وقوع جريمة قتل وتكون أخت القتيلة محامية تتولى مهمة البحث عن القاتل، وتتصاعد أحداث المسلسل بشكل شيق، وينتهي المسلسل باكتشاف أن الزوج هو من قتل زوجته.



مسلسل زي الشمس من تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، المسلسل من بطولة أحمد السعدنى، دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داود، أحمد مالك، جمال سليمان.

