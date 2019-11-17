"القرية كلها اتبرعت بالدم".. قصة شهامة أهالى الفيوم لانقاذ مريض





كشف مصطفى فودة، شقيق عادل الذي خضع لعملية زراعة كبد، تفاصيل تبرع أهل قرية نوارة بالفيوم لشقيقه بحوالي 700 كيس دم لحاجة الأطباء لأكياس الدم قبل إجراء العملية، حيث تتبرع شقيقتهم بفص من الكبد لعادل.وقال "فودة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن حالة عادل وشقيقته جيدة، والأطباء طمأنوهم عليهم، حيث يتواجد عادل حاليا في الرعاية المركزة، وشقيقته ذهبت غلى غرفتها.ووجه التحية لأهالي قرية نوارة لتبرعهم بالدم لأشقائه، موضحا أنهم أعلنوا عبر مكبرات الصوت بجامع القرية عن حاجتهم لأكياس دم، معلقا: "كلنا اخوات، والناس وقفت جمبنا، وساعدونا، والقرية كلها تبرعت بالدم".