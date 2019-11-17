جولدي يفوز على العياط ضمن مؤجلات القسم الثالث





نجح جولدي في الفوز على فريق العياط بثلاث أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع السادس بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.



أحرز أهداف جولدي كلاً من: مصطفي السعدني وسعد جمال وسامح عاطف. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد جولدي الي 13 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد العياط عند نقطتين بالمركز الأخير.



ويواجه جولدي السبت المقبل فريق الصيد خارج ملعبه، بينما يواجه العياط فريق حلوان العام. وتختتم عصر الاثنين مباريات الأسبوع السادس بلقائي جينيس والمعادي، والدخان والصف.



فوز اكتوبر وحلوان والإتصالات وهزيمة أبو النمرس بالقسم الثالث



أسفرت مواجهات بالاسبوع السادس بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، عن فوز حلوان العام على بشتيل بهدفين مقابل هدف.



وفاز أكتوبر على البدرشين بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما نجح القومي في خطف ثلاث نقاط هامة من أبو النمرس عقب الفوز بهدف للاعب وليد فيصل فى الدقيقة 95 من عمر المباراة.



وفاز الإتصالات على الصيد بهدف نظيف، سجله اللاعب محمود إبراهيم فى الدقيقة 31 من الشوط الأول.





ترتيب المجموعة الخامسة:



1) الإتصالات 15 نقطة

2) جولدي 13 نقطة

3) الدخان 12 نقطة

4) حلوان العام 12 نقطة

5) أبو النمرس 10 نقاط

6) القومي 10 نقاط

7) أكتوبر 7 نقاط

8- جينيس 6 نقاط

9) الصف 6 نقاط

10) بشتيل 6 نقاط

11) الصيد 5 نقاط

12) المعادي 4 نقاط

13) البدرشين 3 نقاط

14 العياط نقطتين

