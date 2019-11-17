"آل الشيخ" يكشف عن حدث استثنائي تشهده المملكة لأول مرة





كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن استضافة المملكة العربية السعودية لحدث استثنائي لأول مرة عبر تاريخ المملكة، عقب الحصول على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، ١٢٠٠ سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة. اشكر مولاي وسيدي ولي العهد".









موسم الرياض

هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.





وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.



