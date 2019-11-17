وحدة دمياط تزيل مخالفة بناء بطول 2200 متر بقرية البستان



كما يواجه المتهم بلاغين آخرين حيث أتهم احمد. ع طبيب المتهم فى المحضر رقم 1836 لسنة 2019 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله التى حصل عليها من أجل توظيفها والبالغه مليون جنيه.



كما اتهم ” عبد السلام. ا “مهندس المذكور في المحضر رقم 1837 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة بالنصب عليه والاستيلاء على مليون و200 الف جنيه.



أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه تم التعاون مع وزارة الدفاع بشأن تعديل قيود الإرتفاع بمدينة رأس البر، وقد أسفرت تلك الجهود عن الحصول على موافقة وزارة الدفاع بفتح تراخيص البناء بمنطقة الامتداد العمراني.



وقالت المحافظ، في تصريحات لها انه إتخاذ هذا القرار استجابة لمطالب أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، بعد استجابة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وأمين عام وزارة الدفاع لهذا المطلب.



وأكدت محافظ دمياط، أن أمين عام وزارة الدفاع، وافق على تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر تمهيدا للبدء في استخراج تراخيص البناء وذلك بعد قيام لجنة عسكريه باستلام قطعة أرض بمساحة ٦٠*٦٠ م٢ بتقسيم البنك الأهلي.



والجدير بالذكر أنه قد نجحت جهود محافظ دمياط بالحصول على الموافقة بتقسيط المبلغ المطلوب قيمة المنشآت البديلة حتى يمكن استخراج التراخيص اللازمة لأعمال البناء.



يذكر أنه سبق وأن تم وقف البناء لفترة مؤقتة في مدينة رأس البر بدمياط بسبب قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، اليوم الاحد، بإزالة سور تم بناؤه بالمخالفة بطول ٢٢٠٠ متر بحوض سفاجا بقرية البستان.كما قامت الوحدة أيضًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين فور الانتهاء من أعمال الإزالة.وذلك في إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط وتطبيق القانون.قررت محكمة جنح كفر سعد بمحافظة دمياط، تأجيل النطق بالحكم على نجل عم المقاول الهارب محمد على والمتهم فيها بالنصب علي المواطنين الي جلسة 27 نوفمبر الجاري للأطلاع وتقديم المستندات.كانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، قد تلقت عدد من البلاغات ضد “خالد.ع ” صاحب شركة عقارات بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي مبالغ مالية، تبين قيام المتهم بإنشاء شركة تعمل في مجال المقاولات بمدينة دمياط الجديدة واتخذها ستارا للنصب والاحتيال علي المواطنين.ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم من بينها النصب والاحتيال فى الجنحتين أرقام5737 لسنة 2019 و5736 لسنة 2019.