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تموين الفيوم لـ "الفجر" أستلام ٦٨٨١ بطاقة تموينية ذكية جديدة.. وفحص أكثر من ٢٠٠٠ تظلم وشكوى للمواطنين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:22 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قال المحاسب سيد حرز الله، مدير مديرية تموين بمحافظة الفيوم، أن المديرية استلمت "٦٨٨١ " بطاقة تموينية جديدة وتم تسليمهم للمواطنين اصحاب تلك البطاقات.

وعن طريق مكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطوره تم الأستعلام لأكثر من ١٠٠٠ مواطن من خلال النظام عن اسباب وقف بطاقتهم الذكية الخاصة بالمواطنين.

وأكد " حرز الله" مدير المديرية، فى تصريح لـ "الفجر"، أن تم فحص أكثر من ١٠٠٠ شكوى خاصة بالمواطنين عن طريق خدمه المواطنين بالمديرية والمحافظة.

وأضاف المحاسب جمال مصطفى، مدير إدارة التفتيش الفنى بالمديرية أن يتم التفتيش المالي والإداري بصفه يوميه على إعمال المكاتب التموينية ومراكز الخدمة بالمحافظة من خلال لجان متخصص بأدارة التفتيش الفني.


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