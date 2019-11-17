حمد الله يشعل مران النصر بعد عودته من الإجازة





انضم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول للكرة نادي النصر، إلى التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، بعد عودة من الإجازة التي منحها له البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.



وكان فيتوريا قد مد إجازة حمد الله، لمدة يوم واحد، بسبب تعرض والدته لوعكة صحية، خلال تواجده برفقة عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، في فترة التوقف الدولي منذ السبت الماضي.



ونفذ فيتوريا في مران اليوم عددا من الجمل الفنية والتكتيكية التي تعتمد على التسديد المباشر والكرات العرضية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.



وقرر فيتوريا منح اللاعبين إجازة من التدريبات غد الاثنين، قبل أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل.



ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة.



يذكر أن حمد الله "29 عاما" قد أعلن خلال إجازته اعتزال اللعب دولياً مع منتخب بلاده المغرب، مفضلا استكمال مسيرته الكروية عبر الأندية، وكان حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، متساويًا مع كارلوس أندريا مهاجم العدالة.







