شرطة هونج كونج تحث المحتجين على وقف استخدام الأسلحة

حثت شرطة هونج كونج، اليوم الأحد، المحتجين على وقف استخدام أسلحة قاتلة في الهجوم على رجال الشرطة.





وأكدت الشرطة، في بيان لها، أنها سترد بالقوة وقد تستخدم الرصاص إذا لم يكفوا عن ذلك.





وهددت باستخدام الذخيرة الحية إذا استخدم مثيرو الشغب أسلحة قاتلة وارتكبوا أعمال عنف أخرى وسط مواجهات مع المتظاهرين الذين كانوا يرشقون قوات الأمن بالقنابل الحارقة خارج حرم إحدى الجامعات.





ويذكر أن تجمع مئات من المحتجين المؤيدين للصين في هونج كونج، السبت، للتنديد بالاضطرابات المناهضة للحكومة والتي تتزايد عنفا في تلك المدينة التي تحكمها الصين ولتأييد الشرطة التي أصبحت هدفًا رئيسيًا للهجمات.





وتشهد تلك المستعمرة البريطانية السابقة مظاهرات منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب غضب المحتجين المطالبين بالديمقراطية مما يعتبرونه تدخلا من الحزب الشيوعي في مدينة نالت حرياتها لدى عودتها للحكم الصين ي في 1997.





ويشعر المحتجون بغضب أيضا مما يعتبرونه وحشية الشرطة وهو اتهام تنفيه الشرطة.





وتجمع المحتجون المؤيدون للصين عند المجلس التشريعي للمدينة ومقار الشرطة وهم يلوحون بعلمي الصين و هونج كونج .





ورفع البعض ملصقات كتب عليها "يا أيتها الشرطة.. نحن معكم" في حين هتف آخرون "ادعموا الشرطة".





وتجمع محتجون مؤيدون للصين من قبل ولكن بأعداد أقل بكثير من المستائين من حكام الحزب الشيوعي في بكين.