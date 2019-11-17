محافظ بني سويف: الكشف على 974 مواطن بقرية الحرية ضمن قوافل وزارة الصحة الطبية

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف سير العمل في برنامج القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها بالمحافظة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الأعمال التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وكشف تقرير مديرية الصحة، الذي يعرض على المحافظ في هذا الشأن،أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية الحرية "3"التابعة لمركز الفشن"أمس السبت واليوم الأحد" 16 و17 نوفمبر الجاري" مكونة من 10عيادات و8 تخصصات،حيث تم الكشف على 974 مواطن، وإجراء،معمل دم لعدد 45 حالة، و19 معمل طفيليات، وعمل أشعة لعدد 23 حالة،واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، وتحويل 3 حالات آخرى للمستشفيات لاستكمال العلاج،وعمل أشعة موجات فوق صوتية لعدد 29 حالة.



كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية حضرها 120 مواطن،وتناولت التوعية بالأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية(الضغط والسكروالسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 80 مواطن.



من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أنه" تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشارهاني عبد الجابر"،بالإشراف والمتابعة المباشرة على تنفيذ هذه القوافل الهامة التي تشهد دعمًا نوعيًا من الدكتورة هالـة زايـد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،فقد تم تشكيل فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسـق القوافل الطبية العـلاجية وكل من الدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي،وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة بقرية الحرية 3 مركز الفشن.