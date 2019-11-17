رفع وإزالة 629 حالة إشغال متنوعة وتحرير 16 محضر في حملة مكبرة بمركز الواسطى ببني سويف

شدد المستشار هاني عبدالجابر محافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون.



جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة عادل ضيف الله،وفي حضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،والعميد طه درباشي مأمور المركز،والمقدم هيثم عباس بشرطة المرافق والأستاذ حمادة راضي نائب رئيس المدينة،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 629 حالة إشغال متنوعة،والتي شملت إزالة 251 تاندة، إزالة 150 باعة جائلين، وإزالة 56 رصيف، وإزالة 20 يافطة إزالة 150 كشك إزالة باب حديد مخالف، وإزالّة عربة يد، فيما تم تحرير عدد16 محضر بيئة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.