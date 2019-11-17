Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع وإزالة 629 حالة إشغال متنوعة وتحرير 16 محضر في حملة مكبرة بمركز الواسطى ببني سويف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
حملة ازالة
حملة ازالة
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
شدد المستشار هاني عبدالجابر محافظ على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة عادل ضيف الله،وفي حضور اللواء محمد توفيق مساعد مدير الأمن،والعميد طه درباشي مأمور المركز،والمقدم هيثم عباس بشرطة المرافق والأستاذ حمادة راضي نائب رئيس المدينة،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 629 حالة إشغال متنوعة،والتي شملت إزالة 251 تاندة، إزالة 150 باعة جائلين، وإزالة 56 رصيف، وإزالة 20 يافطة إزالة 150 كشك إزالة باب حديد مخالف، وإزالّة عربة يد، فيما تم تحرير عدد16 محضر بيئة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تعديات ازالة اخبار

أخبار تهمك

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ حوالي 7 ساعات

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

منذ ساعة

لأول مرة منذ عودته.. بشرى سارة لـ"زيدان" في ريال مدريد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خطوة جديدة من كهربا للانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطلب ضم مهاجم بازل السويسري للأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

منذ ساعة و 28 دقيقة

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 10 ساعة

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

منذ حوالي 5 ساعات

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ حوالي 7 ساعات

"من الطيش إلى الزنزانة".. رحلة راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ممثل رافق محمد رمضان في الأسطورة يتهم زوجته بالخيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح خارج أنفيلد.. خطوة جديدة من ليفربول تقرب الفرعون من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: رفع 331 حالة إشغال وتحرير 26 محضر في حملة مكبرة بإهناسيا

إزالة 575 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بشوارع مدينة ببني سويف (صور)

إزالة 252 حالة إشغالات من ميادين وشوارع "ببا" جنوب بني سويف (صور)

رفع وإزالة 373 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة سمسطا ببني سويف (صور)

تحرير 13 محضر في حملة تموينية على المخابز البلدية بمدينة بني سويف

لافتات مخالفة وباعة جائلين.. إزالة 529 حالة إشغالات في بني سويف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

محامي "راجح" في المحكمة: كانت مشاجرة وليس قتل مع سبق الإصرار

04:26 م

"راجح قاتل" | "قضية هزت الرأي العام".. مرتضى منصور يقلب موازين محاكمة "البنا" شهيد الشهامة (تقرير مفصل)

07:39 م

عرض برازيلي لنجم الأهلي

12:45 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status