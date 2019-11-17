إزالة 6 حالات تعد "في المهد" على أراضي زراعية بمركز الواسطى ببني سويف

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.



وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،تحت إشراف عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية،بإزالة عدد 6 حالات تعد"في المهد"على أرض زراعية،وذلك بواقع 4 حالات على مساحة 3 قراريط و18سهم ناحية الميمون،وإزالة حالة تعد على مساحة نصف قيراط بناحية جمعية افوة التابعة للوحدة المحلية بأطواب،وإزالة حالة تعد علي مساحة قيراط بأبوصير الملق،وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



وشدد محافظ بني سويف على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية،التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق،واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.