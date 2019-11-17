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وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة العالم لسلاح السيف للرجال

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
أسماء قورة
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال، بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من (15-17) نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بمشاركة 200 لاعبًا، يمثلون 38 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن لعبة السلاح تشهد انتشار كبير في الرياضة المصرية، وتجذب العديد من الشباب للمشاركة في منافساتها المختلفه، مشيدا بالمستوي التنظيمي للحدث، وجهود الاتحاد المصري للسلاح للخروج بالبطولة بصورة تليق باسم مصر التنظيمي.

وأوضح "صبحي" أن الاتحاد المصري للسلاح يشهد تطورا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتقدما في المستوي الفني للاعبين، والجهاز الإداري لمجلس إدارة الاتحاد

وتابع وزير الرياضة "أن إستضافة مثل هذه الأحداث هي سلسلة متواصلة تهدف الى التأكيد على قوة مصر التنظيمية، ومدي ثقة المجتمع الرياضي بها، لاسناد تنظيم الأحداث العالمية لها في شتي الرياضات".

وصرح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، بأن عدد الدول المشاركة فى البطولة، ارتفع من 30 دولة إلى 38 دولة، وذلك نظرًا للسمعة العالمية التي باتت مصر تمتلكها الآن، فى تنظيم أكبر وأقوى بطولات السلاح العالمية.

وقام وزير الشباب والرياضة بتسليم ميداليات المركز الأول لمنتخب كوريا الجنوبية، وميداليات المركز الثاني لمنتخب المجر، وميداليات المركز الثالث لمنتخب إإيطاليا.

وشاركت مصر بـ9 لاعبين، وهم محمد عامر المصنف 25 عالميًا، مهاب سامر المصنف 38 عالميًا، زياد السيسي المصنف 45 عالميًا، مدحت معتز المصنف 56 عالميًا، مصطفى أيمن، أحمد باهر، ياسين إبراهيم، مازن العربي، وأحمد عمرو.
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الكلمات المفتاحية

كأس العالم سلاح السيف للرجال الشباب والرياضة الرياضة المصرية الجهاز الإداري

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