أخر أخبار محمد صلاح اليوم 17 نوفمبر| رسالته للاعبي الفراعنة قبل مواجهة جزر القمر وتحديد مشاركته أمام بالاس

يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأحد 17 من نوفمبر الجاري.









صلاح يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة جزر القمر





وجه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة هامة للاعبي منتخب مصر قبل موقعة جزر القمر الأثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.





وتواصل الفرعون المصري محمد صلاح، مع جهاز المنتخب وبعض اللاعبين، بعد التعادل أمام كينيا، وقام نجم ليفربول بدعم اللاعبين معنويا والشد من أزرهم، وأكد لهم على ثقته في قدراتهم على تحقيق الفوز على جزر القمر وتصدر المجموعة.





وأكد صلاح للاعبين، أن لقاء كينيا كان مجرد كبوة وأن التوفيق لم يحالف اللاعبين في العديد من الفرص، وطالبهم ببذل كل مالديهم في مباراة جزر القمر.





وتابع صلاح للاعبي الفراعنة، أنه كان يمنى النفس بالتواجد خلال مباراة كينيا ثم مباراة جزر القمر، ولكن الإصابة منعته من ذلك، وأنه سيعود أقوى خلال المعسكر القادم، وسيقدم أفضل ما لديه لإعادة الفراعنة لمستواهم الطبيعي.





إكسبريس تكشف اختيارات كلوب لتعويض صلاح في ليفريول





قالت صحيفة "إكسبريس البريطانية"، إن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حدد ثلاث مهاجمين، للمفاضلة، بينهم خلال الأيام المقبلة.





وأكدت الصحيفة أن الثلاثي هم لورنزو إنسيني لاعب فريق نابولي الإيطالي، وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، وهاري ويلسون لاعب بورنموث، موضحة أن لورنزو إنسيني هو اللاعب القادر علي تعويض غياب محمد صلاح حال إصابته.





كلوب يبحث عن بديل صلاح قبل مباريات البريميرليج





ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح ما زال يعاني من الآم الكاحل التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بالجولة الثامنة، قبل أن تتجدد الإصابة في مباراة مانشستر سيتي في الجولة الماضية.





وأشارت الصحيفة إلى غياب صلاح عن مباراتي المنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر، في إطار تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة للكاميرون 2021، مما يعني احتمالية غيابه عن مباراة بالاس المقبلة.





ويتطلع يورجن كلوب مدرب ليفربول، في استعادة خدمات محمد صلاح، قبل مباراة السبت المقبلة، حيث يمثل قوة كبيرة للفريق، خاصة بعد تمكنه من قيادتهم لتخقيق الفوز على السيتيزينز.









صلاح ينشر صورته من التدريب في الجيم





عاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، إلى فريقه عقب إنتهاء فترة علاجه في دبي، حيث نشر صوره له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال فترة تلقيه العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي.





وتواجد صلاح، داخل صالة الجيم، وهو يؤدي تدريباته بقوة، قبل مواجهة فريقه ضد كريستال بالاس، السبت المقبل بالجولة الثالثة للبريميرليج.





حارس نابولي يختار تصدي صلاح الأفضل في موسمه





أعلن أليكس ميريت حارس مرىى فريق نابولي، عن إختياره تصديه لكرة محمد صلاح لاعب ليفربول كأفضل تصد له هذا الموسم.





وقال ميريت في تصريحات بقناة "سكاي سبورتس"، "أعتقد أن أفضل تصدي لي هذا الموسم كان لكرة محمد صلاح ضد ليفربول في دوري الأبطال".



