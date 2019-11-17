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كوكاكولا يستعد بقوة لمواجهة جمهورية شبين في القسم الثاني

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:07 م
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مظاليم
مظاليم
نورهان فضل
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يستعد فريق كوكاكولا لمواجهة جمهورية شبين بالجولة الخامسة للقسم الثاني، والمقرر لها الخميس، المقبل، على استاد الشرطة بالعباسية.
وحرص مجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا، على حضور تدريبات الفريق لمتابعة اللاعبين وتحفيزهم.

واجتمع رئيس النادي بلاعبيه من أجل حثهم على مواصلة مشوار الفريق في الدوري، مؤكداً أن يرغب في استمرار الروح التي ظهرت في مباراة المريخ والتي انتهت بفوز كوكاكولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالقسم الثاني.

وطالبهم بغلق مباراتين منتخب السويس التي انتهت بهزيمته بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية، و مباراة نجوم المستقبل التي انتهت بنتيجة بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة بالدوري.

ويسعى لاعبي الفريق لتصحيح المسار بعدما خفقوا في اولى مباريات الفريق في الدوري، وتحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء .

ويحتل فريق كوكاكولا المركز السادس برصيد 6 نقاط، بالمركز السادس، وفيما يأتي فريق جمهورية شبين في المركز الخامس برصيد 7 نقاط .

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 9 نقاط
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- القناة 8 نقاط
4-النجوم 8 نقاط
5- جمهورية شبين 7 نقاط
6- كوكاكولا 6 نقاط
7- بتروجت 4 نقاط
8- الداخلية 4 نقاط
9- النصر 3 نقاط
10- المريخ نقطتين
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطة وحيدة

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