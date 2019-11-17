اعتداء وحشي على سيدة محجبة في تركيا (فيديو)





وأثار المقطع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا الفيديو على نطاق واسع منددين بما فعلته السيدة المعتدية.وطالب النشطاء، الشرطة التركية بمراجعة كاميرات المراقبة والكشف عن هوية السيدة التي قامت بالاعتداء.