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اعتداء وحشي على سيدة محجبة في تركيا (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:05 م
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الاعتداء
الاعتداء
داليا الحسين
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عرضت قناة "أكسترا نيوز"، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة بأحد الشوارع التركية بمدينة أسطنبول لسيدة تعتدي بوحشية على أخرى بسبب ارتدائها الحجاب.

وأثار المقطع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا الفيديو على نطاق واسع منددين بما فعلته السيدة المعتدية.

وطالب النشطاء، الشرطة التركية بمراجعة كاميرات المراقبة والكشف عن هوية السيدة التي قامت بالاعتداء.

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كاميرات المراقبة فيديو سيدة الحجاب أسطنبول

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