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تليفونات بنى سويف يستعد لمباراة طهطا ويحتفل بعيد ميلاد مانجا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:04 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أنهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى استعدادته للمواجهة الهامة أمام ضيفه طهطا الرياضى والمقرر أقامتها الثلاثاء القادم في إطار منافسات الأسبوع الخامس بملعب ستاد بنى سويف الرياضى .

وشهدت تدريبات الفريق السويفى تركيز كبير واهتمام بالمباراة لحصد الثلاث نقاط خاصة فى ظل تلقى التليفونات لخسارة بنتيجة 3/1 أمام البنك الأهلى بالجولة الرابعة بملعب البنك بالقاهرة .

وحرص الجهاز الفنى والادارى والطبي ولاعبى الفريق على إقامة احتفالية لمانجا فوادى مهاجم الفريق بمناسبة عيد ميلاده .

وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة مديره الفنى أحمد شعبان إعطاء راحة للاعبين من أداء تدريب يوم الاثنين تجنباً لحدوث حالة إرهاق خاصة ظل ضغط المباريات .

فيما قال أحمد تمساح ، المشرف على الكرة بتليفونات بنى سويف لـ " الفجر الرياضى " : إقامة مباريات الاسبوع الخامس بالدورى ثم الجمعة بكأس مصر يؤدي إلى ضغط المباريات وإرباك الحسابات وفى الوقت ذاته ليس هناك بدائل

وأضاف بقوله : سنتعامل مع كل مباراة على حدة وتركيزنا الان منصب على مباراة طهطا وبالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراة طهطا وتعويض هزيمة مباراة البنك الاهلى بدورى القسم الثانى .
وأختتم قائلا : الحمد لله جميع اللاعبين بخير وجاهزون ما عدا عبد الله هنطش لاعب الفريق والذي لم يتعافى من الإصابة ،ونتمنى التوفيق أمام طهطا حيث أنه فريق محترم وعنيد ويدربه مدرب قدير لديه خبرات فى مجموعة الصعيد وهو بركات ابراهيم ونحترم المنافس ونقدره ونتمناها مباراة قوية ونطمع فى تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة .

وكان تليفونات بنى سويف قد خسر مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلى بملعبه بالقاهرة بالاسبوع الرابع من دورى القسم الثانى بنتيجة 3/1.

فيما كان الفريق قد نجح فى الصعود للدور التمهيدي الثالث ببطولة كأس مصر على حساب شقيقه الواسطى الرياضى أحد أندية القسم الثالث بركلات الترجيح.

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 7 نقاط فيما يحتل طهطا الرياضى المركز العاشر برصيد 3 نقاط .

يذكر أن تليفونات بنى سويف تعادل بمباراته الاولى أمام مضيفه ديروط بنتيجة 2/2 فيما حقق الفوز على الفيوم الرياضى بهدف نظيف وأمام الالمونيوم بهدف نظيف والخسارة أمام البنك الأهلى بالاسبوع الرابع بدورى القسم الثانى بنتيجة 3/1 .

ويستضيف تليفونات بنى سويف نظيره النصر الرياضى أحد أندية المجموعة الثانية الجمعه القادمة بملعب استاد بنى سويف الرياضى بالدور التمهيدي الثالث ببطولة كأس مصر .

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