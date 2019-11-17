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فصل طالب إعدادي تعدى على زميله بـ"كتر" بالشرقية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:03 م
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مديرية التربية والتعليم بالشرقية - أرشيفية
مديرية التربية والتعليم بالشرقية - أرشيفية
إسلام علي
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قرر محمد علي، مدير إدارة بلبيس التعليمية، بالشرقية، اليوم الأحد، استبعاد مديرية مدرسة "حمدي جوهر" الإعدادية؛ على خلفية اتهامها بالإهمال والتقصير في العمل بواقعة تعدي أحد طلاب الصف الثاني الإعدادي على زميل له بالمدرسة بسلاح أبيض "كتر".

وتم تطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطالب المُعتدي على زميله، وذلك بفصله 15 يومًا، مع نقله إلى مدرسة أخرى.

كانت أسرة الطفل "ن.م" طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة "حمدي جوهر"، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، تقدمت ببلاغًا يتهمون فيه زميل نجلهم، ويُدعى "خ.م.خ" بالتعدي على نجلهم بسلاح أبيض "كتر"؛ إثر نشوب مشادة كلامية بينهما بفناء المدرسة، فيما جرى نقل الطالب المجني عليه إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، بعدما تعرض لجرح قطعي بالوجه.
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الكلمات المفتاحية

مصر طالب الشرقية اعدادي

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