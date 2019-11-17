"كل واحد حر" نشوى مصطفى تدافع عن صابرين بعد خلعها الحجاب

قائلة "

بالمناسبة كل واحد حر انا بحب صابرين ، صابرين ممثلة معجونة موهبة غول تمثيل يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة نجمة من وهي طفلة.





وأضافت" صابرين ارقى بنى أدم ممكن تقابله جدعة وبنت بلد وكريمة عمري ماشفتها أتكلمت على حد غير بكل خير أول مرة أشتغلت معاها كنا لسه في أولى معهد تمثيل وهى كانت نجمة رغم اننا تقريباً من سن واحد كانت عندها عربية مرسيدس واحنا كلنا كنا معندناش فكانت بعد مانخلص الاوردر توصلنا كلنا كل واحد بيته او توصلنا المعهد ومفيش مانع بردوا كانت بتعزمنا على ساندوتشات فى السكة.





وتابعت "تانى مرة اشتغلت معاها كان مسلسل اخراج صديقنا وليد عبد العال رغم السنين صابرين هى هى نفس التركيبة الطيبة الراقية صابرين شالت التربون اللي كانت بتحطه على شعرها وطبعاً اللي واخدين التوكيل ابتدوا يقطعوا وينهشوا فيها وحيقطعوا فيها يومين تلاتة كمان بس بعد كده حتطلع حاجة جديدة يفتوا فيها — يابشر الله واحد والوسطاء يمتنعون — ياصابرين انا بحبك"









خلع صابرين الحجاب





وكانت قد نشرت صابرين، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لها وهي بدرون حجاب، الأمر الذي جعل متابعيها يستنكرون هذا الفعل، بينما قام الفنانون بتهنئتها.





علقت الفنانة نشوى مصطفى، على خبر خلع النجمة صابرين الحجاب، والذي أثار ضجة كبيره عبر سوشيال ميديا، وذلك من خلال منشورلها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"