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برشلونة يرد على رغبة نجم الفريق في الرحيل عن النادي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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رد نادي برشلونة الإسباني على رغبة الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


راكيتيتش يظهر رغبة في الرحيل عن برشلونة

وكان راكيتيتش قد أظهر رغبة كبيرة منذ فترة في الرحيل هن صفوف برشلونة في انتقالات يناير القادمة حيث أكد على حزنه على هدم مشاركته في المباريات مع النادي.


رد برشلونة على رغبة راكيتيتش في الرحيل عن النادي

ورد إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة على رغبة إيفان راكيتيتش في الرحيل عن صفوف النادي في الشتاء القادم.


وقال أبيدال في تصريحات صحفية: "‏سيكون القرار لراكيتيتش حول مستقبله، واحتمال رحيله في يناير، سوف اتحدث معه مرة أخرى، على الرغم من أنني تحدثت معه بالفعل، ولكن عليك ان تكون شفافا، وتوضح ما يفكر فيه المدرب، وما يفكر فيه اللاعب، وما هي خطة العمل في الفريق، وكذلك رد الفعل الرياضي".


الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي إنتر ميلان ونادي مانشستر يونايتد ونادي أتلتيكو مدريد.


مشاركات إيفان راكيتيتش مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إيفان راكيتيتش في 11 مباراة فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

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نادي انتر ميلان برشلونة الأسباني اخبار برشلونة

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