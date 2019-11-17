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أول تحرك من محافظ الجيزة بعد حادث برج أوسيم الكهربائي
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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إسماعيل منطاوي
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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على الاطمئنان على ضحايا انهيار برج كهربائي ضغط عالي بسقيل بمركز ومدينة أوسيم.
ووجه "راشد" مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتلقيهم العلاج اللازم حتي تمام الشفاء متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
ونعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أسر الضحايا، التي لقوا مصرعهم نتيجة سقوط برج الكهرباء عليهم.
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