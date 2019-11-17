Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الغرف التجارية": تراجع سعر الفائدة يساهم في خفض الأسعار في الأسواق

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:32 م
Advertisements
اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض سعر الفائدة، سيقلل من تكلفة السلع ويشجع الشركات علي التوسع في استثماراتها بالسوق وهذا يؤدي إلي رفع الانتاج وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع علي تراجع الأسعار.

وأوضح العربي، أن  تخفيض سعر الفائدة ينعكس علي تقليل تكلفة التمويل وبالتالي هذا يزيد من الإنتاج وتنوعه مما يؤدي الي زيادة معروض السلع والخدمات.

واشار "العربي" إلي أن هناك تنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لضبط السوق وخدمة المواطن سواء بمادرات تخفيض سعر الفائدة او مبادرة تخفيض الأسعار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الفائدة تخفيض الاسعار الغرف التجارية التنسيق بين القطاع العام والخاص

أخبار تهمك

بينهم محمد صلاح.. 6 لاعبين يضعون كلوب في مأزق قبل موقعة كريستال بالاس

منذ حوالي 19 ساعة

صورة صادمة لخالد سليم.. والجمهور: "شكله عيان"

منذ حوالي 10 ساعة

2 مقابل 2.. خريطة رينيه فايلر لصفقات الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان من "الصحة" بشأن حادث انهيار برج كهرباء بأوسيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يغازل أهم صفقة في الدوري المصري

منذ يوم

عرض برازيلي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تزامنًا مع افتتاح قناة الزمالك.. هدية كبيرة من مرتضى منصور للجماهير

منذ يوم

لايف alostora مشاهدة مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار بث مباشر مباراة السودان وجنوب افريقيا كورة ستار NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | لحظة بلحظة.. تفاصيل محاكمة "راجح" قاتل محمود البنا شهيد الشهامة بحضور مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يضم "نيمار" بالعافية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس المصرية للاستثمار: تخفيض سعر الفائدة رسالة للمستثمرين (فيديو)

عضو"المستثمرين الصناعيين"تخفيض أسعار الوقود والفائدة ينعش السوق المحلي

أستاذ اقتصاد: خفض سعر الفائدة يشجع الاستثمار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:28 م

فضيحة تهز "ماسبيرو".. مذيعة تجمع بين زوجين أحدهما ممثل شهير

"راجح عمل فيها عنتر تلا".. تفاصيل مرافعة مرتضى منصور بجلسة محاكمة قتلة "البنا"

02:15 م

عاجل| "راجح قاتل".. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة جديدة في القضية

11:38 ص

عاجل.. سقوط قتلى وجرحى إثر كارثة في الوراق "صور"

02:18 م

أول طلب لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

08:37 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: منتدى الشرق الأوسط: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ملايين الدولارات للإخوان والقاعدة وحزب الله

DMCA.com Protection Status