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"الغرف التجارية": تراجع سعر الفائدة يساهم في خفض الأسعار في الأسواق
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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الفجر الاقتصادي
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قال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض سعر الفائدة، سيقلل من تكلفة السلع ويشجع الشركات علي التوسع في استثماراتها بالسوق وهذا يؤدي إلي رفع الانتاج وبالتالي زيادة معروض السلع المختلفة وهو ما ينعكس بالطبع علي تراجع الأسعار.
وأوضح العربي، أن تخفيض سعر الفائدة ينعكس علي تقليل تكلفة التمويل وبالتالي هذا يزيد من الإنتاج وتنوعه مما يؤدي الي زيادة معروض السلع والخدمات.
واشار "العربي" إلي أن هناك تنسيق بين القطاع الخاص والحكومة لضبط السوق وخدمة المواطن سواء بمادرات تخفيض سعر الفائدة او مبادرة تخفيض الأسعار.
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