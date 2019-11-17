عاجل.. تأجيل محاكمة قتلة "البنا" إلى جلسة 22 ديسمبر

أصدر المستشار باهر حسين رئيس محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قرارا بتأجيل محاكمة محمد راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.





وكانت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شهدت منذ الصباح الباكر لليوم الأحد، تشديدات أمنية مشددة، استعدادًا لبدء الجلسة الثالثة في قضية البنا، وذلك وسط تواجد مرتضى منصور واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ومدير الأمن اللواء محمد ناجي.





وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.





وذلك عقب أن اعترضوا طريقه فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.



