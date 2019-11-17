مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة0.14% في ختام أولي جلسات الأسبوع





سوق دبي المالي





أغلق سوق دبي المالي تعاملات اليوم علي ارتفاع ، حيث سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 0.14 بالمائة، بما يُوازي 3.90 نقطة، لينهي عند 2705.38 نقطة، بدعم من ارتفاع القياديات ، وجرى تداول بسوق دبي المالي علي عدد 176.29 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 207.22 مليون درهم، بعد تنفيذ 2225 صفقة.





وتراجعت القيمة السوقية ببورصة دبي بمقدار 1.2 مليار درهم إلى 368.63 مليار درهم، مُقابل 369.83 مليار درهم في جلسة الخميس الماضي.





وعلي مستوي أداء القطاعات بسوق دبي المالي ، فقد إرتفع قطاع البنوك وحيداً بنسبة 1.91 بالمائة، بينما انخفضت قطاعات السلع الاستهلاكية، والاستثمار والخدمات المالية، والخدمات، بجانب العقارات بنسبة 4.03 بالمائة، 2.16 بالمائة، 1.25 بالمائة، و 1.19 بالمائة على الترتيب.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق دبي المالي فكان المركز الأول من نصيب سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.70 بالمائة، بينما هبط 24 سهماً كان في صدارتهم سهم مجموعة السلام القابضة، المدرجة ببورصة دبي وبورصة الكويت بنسبة 9.87 بالمائة ، وكان السهم الأكثر تداولات على كافة المستويات سهم مصرف السلام البحرين المُدرج في سوق دبي المالي، وبورصة البحرين بتداول 57.72 مليون سهم بقيمة 52.44 مليون درهم ، وهبط سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 9.60 بالمائة بعد تحول الشركة للخسائر في نتائجها المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي، ثم جاء ثانياً انخفاض سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 4.76 بالمائة، وانخفض سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.70 بالمائة.





وانخفض أيضاً سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.33 بالمائة، وهبط سهم بنك الإسلامي بنسبة 0.74 بالمائة، وتلاهم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.48 بالمائة.