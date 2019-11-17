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برشلونة يستقرعلى صفقة يناير الكبرى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:26 م
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برشلونة
برشلونة
مصطفى صابر
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اقترح إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة أن الأبطال الإسبان يدرسون انتقال مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز.

من المتوقع على نطاق واسع أن ينقلب العمالقة الكتالونيون على مهاجم جديد في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة بينما يستعد لويس سواريز لدخول المراحل الأخيرة من مسيرته.

تم ربط مارتينيز بقوة بالانتقال إلى كامب نو في الأشهر الأخيرة ، وألمح أبيدال إلى أن اللاعب الدولي الأرجنتيني هدف لناديه.

وقال ابيدال لموندو ديبورتيفو "إنه لاعب كامل وأعتقد أنه يؤدّي بمستوى رائع". "إنه لاعب نعرفه ، هناك لاعبون آخرون لديهم أيضًا الكثير من الجودة.

"أنا أعرف برشلونة ، أعرف شكل التكيف ، لكنني لا ألاحظ الكثير للاعب الذي يلعب كل نهاية أسبوع ، فأنا أنظر إلى الآخرين".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ، والذي قيل أيضًا إنه مثير للإهتمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، ثماني مرات في 16 مباراة لفريق أنطونيو كونتي خلال حملة 2019-20.

يُعتقد أن إنتر هي قيمة للمهاجم السابق في نادي السباق في منطقة تبلغ 96 مليون جنيه إسترليني.
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