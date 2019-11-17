فى بيان رسمى.. "الكهرباء" توضح حقيقة ملابسات حادث محطة غرب القاهرة للإنتاج

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه أثناء فك أحد الأبراج جهد" 220 كيلوفولت" الغير مستخدمة داخل محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء عن طريق أحد المقاولين التابعين للقطاع الخاص والمتعاقد معه لرفع البرج القديم سقطت أجزاء من هذا البرج على بعض العاملين التابعين للمقاول مما أدى إلى حدوث إصابات لهم وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.





جاء بيان الوزارة ردا على ما تم تداوله من المواقع الإلكترونية والجهات الإعلامية حول ملابسات سقوط برج كهرباء ضغط عالي بقرية سقيل، التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة





وأكدت الوزارة على عدم تأثر الشبكة الكهربائية بما حدث حيث أن هذا البرج قديم وغير مستخدم .