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أنيسة حسونة: مبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب" نبيلة وممتازة (فيديو)

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:28 م
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أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
رقية جمال
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أعربت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها لاختيارها للمنصب الشرفي كسفيرة لمبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب".

وأضافت "حسونة"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، مبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب" نبيلة وممتازة وهامة جدًا، مشددة على أن إصابة الرجل أو المرأة بمرض السرطان لا يعني حرمانه من نعمة الإنجاب، التي تعتبر جزء أساسي في حياة أي أسرة، موضحة أن هذه المبادرة تهدف لجعل مرض السرطان يعيشوا حياة طبيعية ولا بد أن نعمل جميعًا على تشجيع هذه المبادرة. 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جزء أساسي من مقاومة مرض السرطان هو الحالة المعنوية المرتفعة، ولا يوجد شيء يساهم في رفع الحالة المعنوية أكثر من وجود أسرة وأبناء يمكن الاهتمام بهم، معربة عن أملها في انتشار هذه المبادرة على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذه المبادرة تتيح تدريب الأطباء وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.
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مرضى السرطان البرلمان أنيسة حسونة أخبار مصر

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