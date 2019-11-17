أنيسة حسونة: مبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب" نبيلة وممتازة (فيديو)

أعربت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، عن سعادتها وفخرها لاختيارها للمنصب الشرفي كسفيرة لمبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب".





وأضافت "حسونة"، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، مبادرة "حق مرضى السرطان في الإنجاب" نبيلة وممتازة وهامة جدًا، مشددة على أن إصابة الرجل أو المرأة بمرض السرطان لا يعني حرمانه من نعمة الإنجاب، التي تعتبر جزء أساسي في حياة أي أسرة، موضحة أن هذه المبادرة تهدف لجعل مرض السرطان يعيشوا حياة طبيعية ولا بد أن نعمل جميعًا على تشجيع هذه المبادرة.



