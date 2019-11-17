فوز المرشح المستقل ملحم خلف بمركز نقيب المحامين في بيروت

وبعد صدور النتائج قال نقيب المحامين السابق اندريه الشدياق: "بما أن نقابة المحامين من جملة مرتكزاتها التناوب الحكمي على السدة الأولى وعملا بتداول السلطة الولاية للنقيب الحالي إنتهت وأقلد الميدالية النقابية للنقيب ملحم خلف".

من جهته، قال خلف: "نريد قيام دولة عادلة ونريدها أيضًا ألا تخشى من تداول السلطة ونؤمن أنّ نقابة المحامين هي رافعة الوطن".

واضاف: "أمنيتي أن تعلموا أن النتائج هي نتائج بمنافسة وأهنئ جميع مع نافس وهذا سبب نجاح نقابة المحامين ونريد إعطاء نموذج للمواطن والنقابة إستمرارية".

بدوره، قال المرشح لموقع نقيب المحامين ناضر كاسبار: "أنا مستقل أبا عن جد ولست منتميًا الى أي حزب وسنكون جميعنا الى جانب النقيب الجديد".

غلى ذلك، فاز المحامي محمد نشأت فتال في الانتخابات الفرعية في نقابة المحامين في طرابلس لاختيار عضوين في مجلس النقابة، ب 391 صوتا وباسكال أيوب ب 406 أصوات.

وانطلقت عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم عملية الانتخاب في نقابة المحامين في بيروت، وفتحت صناديق الاقتراع لاختيار خمسة أعضاء في مرحلة أولى، على أن يشغل آخر الفائزين مركز العضوية لسنة واحدة فقط، ثم يتم من بعدها انتخاب نقيب للمحامين من الأعضاء الفائزين في العضوية.

والتأمت الجمعية العمومية لمحامي بيروت صباح اليوم برئاسة النقيب أندريه الشدياق، واستهلت الجمعية أعمالها بتلاوة النقيب الشدياق التقرير المالي السنوي، والمصادقة على موازنة النقابة للسنة الماضية، وتخلل ذلك مداخلات لعدد من المحامين الذين ركزوا على الهدر الحاصل في ملف الاستشفاء العائد للنقابة، والاخفاق في معالجته.

وقدم الشدياق أجوبة على أسئلة المحامين. كما ركزت المداخلات على أهمية محافظة النقابة على الاستحقاق الديمقراطي.

وقرابة الواحدة والنصف بعد الظهر، أقفلت في هذه الأثناء صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت، وبدأت عملية فرز الاصوات، ليفوز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية نقابة المحامين في بيروت.