سر تراجع الزمالك عن ضم حسام حسن



وجاء تراجع إدارة الزمالك تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد خلال بطولة افريقيا تحت 23 سنة والاستقرار على الاعتماد عليه بشكل أساسي في باقي المواجهات المقبلة للفريق سواء على صعيد الدوري أو بطولة دوري أبطال افريقيا مع تواجد عمر السعيد وخالد بوطيب أو كابونجو كاسونجو كبدلاء له في الخط الأمامي وعدم الحاجة للتدعيم.



وظهر مصطفى محمد بشكل مميز مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت 23 سنة ويتواجد في صدارة قائمة الهدافين.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن مؤجلات بطولة الدوري بعد إستئناف المسابقة وعقب خوض منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.



ويحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 من الشهر الجاري الموعد النهائي للإعلان عن باقي لقاءات البطولة بداية من الجولة اسلابعة وحتى نهاية ديسمبر المقبل والرؤية الكاملة للمباريات المختلفة للأندية المصرية في افريقيا.



في الوقت الذي سيتريث مسئولو الجبلاية في الإعلان عن كل تفاصيل المرحلة الأخيرة من جدول البطولة بكل تفاصيل بالإضافة إلى مواعيدها تحسبا لأي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات تبعا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرا مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب على ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة بعد ترشيحه في وقت سابق للانضمام إلى الفريق.ووضعت إدارة الزمالك إسم حسام حسن في وقت سابق ضمن أولوياتهم لتدعيم الهجوم بعد المستويات المميزة التي قدمها وعدم فاعلية خط الهجوم.