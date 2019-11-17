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بعد بدء إكتتاب أرامكو .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً وسط تراجع بالسيولة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:12 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد ،  أولى جلسات الأسبوع  علي إرتفاع ، حيث إرتفع مؤشر السوق السعوي بارتفاع هامشاً، "مرتفعا 0.05 بالمائة الى مستوى 7927.95 نقطة ليربح نحو 3.76 نقطة، وسط تراجع ملحوظ للسيولة، تزامناً مع انطلاق اكتتاب شركة أرامكو السعودية.

وبلغت أحجام التداول  بسوق الأسهم السعودية ، عند الإغلاق 76.36 مليون سهم مقارنة بـ119.66 مليون سهم، بقيمة تداول اليوم بلغت 1.86 مليار ريال، مقارنة بـ 3.126 مليار ريال بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل السوق أدنى سيولة، في نحو شهرين ، 22 سبتمبر 

وبدأ اليوم إكتتاب ال أرامكو السعودية، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 إلى 32 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

وارتفع نحو 49 سهما بسوق الأسهم السعودية ، تصدرها سهم سيسكو بنسبة 4.62 بالمائة، وسهم جيبسكو بنسبة 4.54 بالمائة، وارتفع سهم صناعة الورق بنسبة 2.89 بالمائة ، وعلي العكس فقد  تراجع 131 سهما، بصدارة الكثيري بنسبة 9.87 بالمائة، وثوب لأصيل بنسبة 6.95 بالمائة، وجازادكو بنسبة 5.41 بالمائة.

وتصدر السيولة سهم الراجحي بنحو 344.147 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأكثر نشاطاً من حيث الحجم بنحو 9.25 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية ، فقد غلب عليها التراجعات، وتصدرها قطاع الإعلام الذي هبط 1.07 بالمائة، تلاه الاتصالات بتراجع 0.89 بالمائة، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.64 بالمائة ، تصدر الارتفاعات قطاع النقل بنحو 1.04 بالمائة، وأغلق قطاع البنوك مرتفعا 0.75 بالمائة، ليصعد بالمؤشر العام للسوق.


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الكلمات المفتاحية

اكتتاب ارامكو

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