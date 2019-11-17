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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 17/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || أزمة سياسية تجتاح لبنان

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
تراجعت الأزمة السياسية في لبنان اليوم الأحد بعد أن أدى انسحاب مرشح بارز لمنصب رئيس الوزراء إلى تضييق فرص تشكيل الحكومة اللازمة لسن إصلاحات عاجلة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تعتقل نحو ألف متظاهر

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
اعتقلت السلطات الإيرانية، نحو ألف شخص، خلال يومين من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار البنزين، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || فضيحة تهز الحكومة البريطانية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، أدلة تفيد تستر الحكومة البريطانية، على ارتكاب "جرائم حرب"، منها عمليات تعذيب وقتل مدنيين في أفغانستان والعراق، على أيدي عسكريين بريطانيين.
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الكلمات المفتاحية

لبنان فضيحة الحكومة البريطانية احتجاجات إيران

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