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الكنيسة تنعي شيخ كهنة كنيسة العذراء مريم بإيتاي البارود في البحيرة
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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حازم رفعت
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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص غبريال فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذارء بقرية الضهرية، مركز إيتاي البارود، إيبارشية البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.
ولد الأب المتنيح يوم ٢٤ فبراير ١٩٥٦ وسيم كاهنًا يوم ٢٣ فبراير ١٩٩٦ ونال رتبة القمصية في ٢٤ فبراير ٢٠١٧.
وأقيمت صلوات تجنيزه بكرمة مارمرقس الرسول بدمنهور بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ومجمع كهنتها.
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص غبريال فهيم كاهن كنيسة السيدة العذارء بالضهرية، ويلتمس عزاء سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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