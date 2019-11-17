الكنيسة تنعي شيخ كهنة كنيسة العذراء مريم بإيتاي البارود في البحيرة

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص غبريال فهيم، كاهن كنيسة السيدة العذارء بقرية الضهرية، مركز إيتاي البارود، إيبارشية البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.





ولد الأب المتنيح يوم ٢٤ فبراير ١٩٥٦ وسيم كاهنًا يوم ٢٣ فبراير ١٩٩٦ ونال رتبة القمصية في ٢٤ فبراير ٢٠١٧.





وأقيمت صلوات تجنيزه بكرمة مارمرقس الرسول بدمنهور بحضور نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية ومجمع كهنتها.



