إيران: مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين في أصفهان

أفادت مصادر إيرانية معارضة، بمقتل مقتل متظاهر وإصابة 3 آخرين من جراء إطلاق قوات الأمن النار على المحتجين في أصفهان.

واعتقل 40 شخصا في مدينة يزد على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وخرجت المظاهرات في إيران في أكثر من ستين مدينة بسبع عشرة محافظة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. فيما أفاد نشطاء بمقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن.





ودخلت المظاهرات في إيران، يومها الثالث، احتجاجا على رفع أسعار البنزين بنسبة 300%، وامتدت إلى 65 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.

الاحتجاجات العارمة التي وصفتها المعارضة الإيرانية بأنها "انتفاضة شعب" شهدت، مساء أمس السبت، مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات.

بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأسفرت الاحتجاجات، التي تضرب أكثر من 50 مدينة إيرانية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.