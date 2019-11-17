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إصابة طالبة صدمتها سيارة في قنا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:12 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيبت طالبة، قبل قليل، في حادث بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص بالقرب من شركة السكر بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا من المقدم محمد شمس، مدير وحدة المرور بنجع حمادي، يفيد إصابة سارة حمادة محمد، 13 عامًا، طالبة، مقيمه هو – نجع موسى علام، بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص.

تم نقل المصابة إلى مستشفى نجع حمادي، والتحفظ على السيارة، وجار اخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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قنا حوادث أخبار مصر

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