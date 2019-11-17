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خطوات تطبيق "البلاشر" حسب شكل وجهك.. ووصفات طبيعية لتحضيره في المنزل
الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:06 م
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تحرص كل فتاة على الظهور بمظهر مناسب يلائم إطلالتها، وتفضل وضع مكياج يلائم طبيعة بشرتها، وتحرص كل فتاة على اختيار أحمر خدود أو روجاجو أو المصطلح الذي أطلق عليه حديثا وهو "البلاشر"، ونظرا لكونه آخر ما يوضع على البشرة بعد المكياج فيُفضل اختياره بعناية فائقة، فهو يعد اللمسة الأخيرة لإظهار اللوك كاملا بشكل مناسب.
يُستخدم أحمر الخدود أو البلاشر لإبراز شكل الوجه والشكل النهائي للمكياج، حيث يساهم البلاشر في إخفاء عيوب الوجه التي تظهر، وللبلاشر أنواع يجب على الفتيات معرفتها جيدا لتطبيق ما يناسبها ويلائم بشرتها.
هناك فتيات ترغبن في وضع البلاشر الكريمي، ولكن إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية فابتعدي عن هذا النوع فورا، فالبلاشر الكريمي غير مناسب لكِ، ويُفضل أن تضعه صاحبات البشرة الجافة والعادية لإطلالة مميزة.
يوجد بلاشر بودرة، وهذا النوع يجب أن يبتعد عنه صاحبات البشرة الجافة، حيث لا يتم توزيعه بالطريقة التي تناسبهم، وعلى صاحبات البشرة الدهنية اختياره ووضعه في حقيبة مكياجهن لأن هذا يعمل على امتصاص زيوت البشرة وهذا هو المطلوب.
وفي السهرات يمكن أن تكسري القاعدة في حالة إذا كانت بشرتك جافة أو دهنية وتخلطي النوعين معا وتحصلين على لوك مميز ومختلف يناسب إطلالتك في الحفلات والمناسبات المختلفة.
نقاط اختيار البلاشر
البلاشر
تتساءل معظم الفتيات عن الطريقة الصحيحة التي تحرص من خلالها على اختيار البلاشر الخاص بها، ومن هنا توفر بوابة الفجر للقارئات دائما ما يدور في أذهانهم حيث يجب مراعاة النقاط التالية جيدا لاختيار لون البلاشر بدقة.
يُفضل اختيار البلاشر الفاتح في حالة كانت بشرتك فاتحة، أما إذا كانت بشرتك القمحية فابتعدي فورا على ألوان البلاشر الفاتح لأنه لا يناسبك، والأنسب لكِ الألوان الترابية، ولصاحبات البشرة السمراء يُفضل اقتناء البلاشر ذات الألوان (البنفسجي أو البرتقالي).
حسب طبيعة وجهك.. إليك خطوات وضع البلاشر
الوجه الدائري:
الوجه الدائري
وزعي البلاشر بداية من تحت عظام الخد لإبراز شكل خدودك، واحذري من تطبيق البلاشر على وجنتيك.
الوجه المربع:
الوجه المربع
ابتسمي ثم قومي بوضع البلاشر لكي يلائم وجهك المربع ولكي تحصلين على بلاشر مناسب لمكياجك وملائم لبشرتك، قومي بوضعه بحركات دائرية
الوجه الطويل
الوجه الطويل
أصحاب الوجه الطويل، يمكنكم وضع البلاشر باتجاه افقي تحت عظمتي الخد بداية من الخارج للداخل.
الوجه البيضاوي
الوجه البيضاوي
صاحبات الوجه البيضاوي يمكنهم وضع البلاشر بداية من الخد الخارجي حتى الدخول للأذن
بتكاليف بسيطة اصنعي أحمر الخدود (البلاشر) في المنزل.. واحصلي على شفاة وردية
من منا لا ترغب في إطلالة مميزة دائما، ومن منا لا تفضل ن تكون جميلة، فالخدود الوردية حلم الكثير من الفتيات، لذا نقدم لكن خطوات صناعة البلاشر و أحمر الخدود في المنزل بكل سهولة وبتكلفة بسيطة بدلال من شراءه بتكاليف عاليه، وستحصلين على شفاة وردية.
الخلطة الأولى خلطة (دم الغزال)
احضري كريم مرطب، وبودرة دم الغزال، واتبعي الطريقة التالية:
- جهزي علبة فارغة وضعي نوع من كريمات الترطيب المتوفرة لديك، ثم ضعي بودرة دم الغزال، وامزجيهما جيدا.
- جربي اللون وقللي من الكريم أو دم الغزالا إلا أن تحضلين على درجة اللون الذي ترغبيه.
- ضعيه في مكان به حرارة متوسطة وقومي بوضعه على خدودك ستحصلين على شفاة وردية كما ترغبين.
الخلطة الثانية (زبدة الشيا والكركديه)
احضري التالي:
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركديه.
- نصف ملعقة من شمع العسل.
- نصف ملعقة من مسحوق الكاكاو.
- نصف ملعقة من مسحوق القرفة.
يجب إزابة شمع العسل مع زبدة الشيا وجل الألوفيرا في وعاء على النار وضيفي بقية المكونات المذكورة فوقهم، ثم اعملي اختيار وضعي جزءا من الخليط علي يديك وفي حالة الانتهاء فضعيه في علبة فارغة واستخدميه يوميا.
الخلطة الثالثة (البنجر وجوزة الطيب)
احضري عزيزتي 4 ملاعق كبيرة من بودرة البنجر، مع ملعقة كبيرة من النشاء، بجانب ½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، و5نقاط من أيّ زيت عطريّ، بالإضافة إلى ½ ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.
قطعي البنجر لشرائح وادخليه الفرن لمدة 30 دقيقة.
ضعي الشرائح في الخلاط لتصبح بودرة البنجر
امزجي عزيزتي مسحوق البنجر مع النشاء وجوز الطيب والزنجبيل والزيت العطري، ثم ضعي الخليط في عبوة واستخدميه يوميا.
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