خطوات تطبيق "البلاشر" حسب شكل وجهك.. ووصفات طبيعية لتحضيره في المنزل

تحرص كل فتاة على الظهور بمظهر مناسب يلائم إطلالتها، وتفضل وضع مكياج يلائم طبيعة بشرتها، وتحرص كل فتاة على اختيار أحمر خدود أو روجاجو أو المصطلح الذي أطلق عليه حديثا وهو "البلاشر"، ونظرا لكونه آخر ما يوضع على البشرة بعد المكياج فيُفضل اختياره بعناية فائقة، فهو يعد اللمسة الأخيرة لإظهار اللوك كاملا بشكل مناسب.





يُستخدم أحمر الخدود أو البلاشر لإبراز شكل الوجه والشكل النهائي للمكياج، حيث يساهم البلاشر في إخفاء عيوب الوجه التي تظهر، وللبلاشر أنواع يجب على الفتيات معرفتها جيدا لتطبيق ما يناسبها ويلائم بشرتها.









هناك فتيات ترغبن في وضع البلاشر الكريمي، ولكن إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية فابتعدي عن هذا النوع فورا، فالبلاشر الكريمي غير مناسب لكِ، ويُفضل أن تضعه صاحبات البشرة الجافة والعادية لإطلالة مميزة.