صحيفة سودانية تكشف ما اتفقت عليه مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

عقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات استمرت ليومين حول سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





ونقلت جريدة سودانية عن نتيجة المفاوضات التي أحرزت تقدمًا في القضايا الخلافية التي طرحت على طاولة التفاوض، تصريح عن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، يقول إنه تم التوافق على أن يتم ملء الخزان في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق.





يُذكر أن أول اجتماع عقد في واشنطن حول السد النهضة، اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على الاستناد إلى المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ"، الموقّع في 23 مارس عام 2015، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بحلول 15 يناير 2020.