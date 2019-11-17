«الصحفيين» تصدر بيانًا بشأن تطبيق بروتوكول «بي.تك» مع المؤسسات القومية

أصدر حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا اليوم، أكد فيه أنه عقب توقيع النقابة لبروتوكول تعاون مع شركة «بي.تك»، أصدر المجلس نقابة قرارًا بتطبيقه على جميع الصحفيين بـ«الصحف القومية»، أسوة بزملائهم في الصحف «الحزبية والمستقلة».





وقال "الرمحي" إنه قام بمخاطبة جميع المؤسسات الصحفية بلا استثناء بخطاب رسمي، يفيد بموافقتهم على البروتوكول، والموافقة على تحويل الأقساط المستحقة لنقابة الصحفيين، وحتى الآن لم يصل للنقابة سوى موافقة كل من: "وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤسسة دار المعارف"، وبدأ بالفعل التطبيق الرسمي على هاتين المؤسستين منذ الأمس، لافتًا إلى أن النقابة في انتظار موافقة باقي المؤسسات القومية.