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الأسد يحذر واشنطن من "سيناريو على غرار العراق"

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:05 م
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بشار الأسد
بشار الأسد
ترجمة: دينا الشريف
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حذر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، واشنطن من تكرار "سيناريو العراق" من خلال "مقاومة عسكرية" ضد الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا.

وقال الأسد للقناة الروسية "روسيا 24" و"سبوتنيك" في مقابلة، إنه "لا توجد قوة محتلة يمكن أن توجد في مكان معين دون وجود عملاء على الأرض".

وشدد الرئيس السوري على أن الطريقة الفورية والأكثر فعالية للسوريين هي الاتحاد لجعل الولايات المتحدة تغادر الأراضي السورية.

وتابع، الأمريكيون سيغادرون ولن يستطيعوا البقاء هنا من أجل النفط أو لأي شيء آخر، مضيفاً الوجود العسكري الأمريكي في سوريا سيولد مقاومة حتى انسحابها من البلاد، وبالتأكيد لا نعتقد أن أي مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا ستحدث على الأراضي السورية.

لا يمكن لأمريكا أن تصدق أنها ستعيش بشكل مريح في أي منطقة تحتلها، موضحًا، سوريا لن تكون استثناءً.

ومنذ أغسطس 2014، تقود الولايات المتحدة التدخل العسكري الدولي ضد "داعش".

وصرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، بأن واشنطن ستحتفظ بحوالي 600 جندي في سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء التدخل الأمريكي، فيما أسماه "حروب لا نهاية لها".

وقال وزير الدفاع الامريكي، مازلنا ننقل قوات من شمال شرق سوريا، وسنرسل ما بين 500 إلى 600 جندي هناك في نهاية اليوم.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الرقم يشمل حوالي 200 جندي تم نشرهم في قاعدة التنف بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية مع الأردن والعراق، قال إسبر: إنه "كان يشير إلى شمال شرق سوريا، حيث طلب ترامب من البنتاجون تأمين حقول النفط".

وتابع الوزير الأمريكي، قائلاً: الأمور تتغير والأحداث على الأرض تتغير، يمكن أن يكون لدينا، على سبيل المثال، شركاء وحلفاء من أوروبا ينضمون إلينا.

وأضاف، إذا انضموا إلينا على الأرض فقد يسمح لنا بالقدرة على إعادة نشر المزيد من القوات الأمريكية هناك.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن سوريا روسيا بشار الاسد الولايات المتحدة العراق

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