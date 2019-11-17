وائل الجيار: مصر بمثابة مفتاح أوروبا إلى أفريقيا

قال وائل الجيار، مدير قسم شؤون الهجرة والاندماج لحكومة ولاية برلين، في تعقيبه على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين للمشاركة في قمة العشرين وإفريقيا، إن العلاقة بين مصر وألمانيا في مستوى جيد جدًا منذ عدة سنوات، مشددًا على أن مصر دولة هامة جدًا بالنسبة لألمانيا ليس فقط على مستوى إفريقيا، وإنما على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.



وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك علاقات اقتصادية متميزة بين مصر وألمانيا، موضحًا أن شركة سيمنز الألمانية لديها مشروعات ضخمة في مصر، وهناك أكثر من 1200 شركة ألمانية لها دور كبير في توفير فرص عمل لنحو 175 ألف مصري بها.



وتابع مدير قسم شؤون الهجرة والاندماج لحكومة ولاية برلين، أن مصر تلعب دور هام في مواجهة الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهناك تعاون بين مصر وألمانيا في هذا الإطار، مؤكدًا أن مصر بالنسبة لألمانيا والاتحاد الاوروبي بأكمله بمثابة مفتاح لإفريقيا.

