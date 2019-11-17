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غدا.. ملتقى توظيفي يوفر 6000 فرصة عمل بالفيوم

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:42 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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تطلق مديرية القوى العاملة بالفيوم، غدا الإثنين، فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لتشغيل الشباب تحت عنوان: "إيدك في إيدينا مصر أحلى بينا" بمركز الشباب والرياضة بإطسا بالمحافظة، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء عصام سعد.

وقال  وزير القوى العاملة: إن الملتقى يوفر أكثر من ٦٠٠٠ فرصة عمل للذكور والإناث من جميع المؤهلات والتخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها نسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1300 جنيه والأقصى 2700جنيه، وذلك من خلال 17 شركة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير المديرية، وعلى أبو الحسن وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد "سعفان" أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة" انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وكلف الوزير مدير المديرية بمتابعة مستوي الأجور بالملتقي بما يضمن "حياة كريمة" لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، وتبصرهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فضلا عن تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة" لائقة، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.
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