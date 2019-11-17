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بعثة الهلال تسافر إلى طوكيو لمواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:40 م
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بعثة الهلال
بعثة الهلال
أميرة فطيم
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سافرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لمواجهة أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفضل الجهاز الفني السفر مبكرا؛ لضبط الساعة البيولوجية للاعبين، وليعتادوا على فرق التوقيت بين السعودية واليابان، ولتهيئة الأجواء أمام لاعبيه.

وستبدأ التدريبات الجماعية للفريق في جنوب طوكيو، استعدادا للنهائي الآسيوي.

ومن المقرر أن ينقل معسكر الهلال الإعدادي من طوكيو إلى سايتاما قبل 48 ساعة من إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.
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