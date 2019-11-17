وزير الآثار يوجه بتحديث إضاءة متحف الإسماعيلية بشكل فوري

تفقد الدكتور خالد العناني صباح اليوم متحف الإسماعيلية الأثري، حيث جلس مع العاملين به واستمع إلى مشاكلهم ووجه بتحديث نظام الإضاءة بشكل فوري وإعداد مقايسة بتركيب التكيفات المطلوبة.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الأثار في الاحتفالية التي تنظمها اليوم الهيئة بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس"1869-2019" للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية.





وأهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور خالد العناني وزير الأثار درع الهيئة الي وزير الاثار تخليدًا و تذكارًا بمناسبة مرور 150 على افتتاح القناة.



