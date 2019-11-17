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وزير الآثار يوجه بتحديث إضاءة متحف الإسماعيلية بشكل فوري

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد الدكتور خالد العناني صباح اليوم متحف الإسماعيلية الأثري، حيث جلس مع العاملين به واستمع إلى مشاكلهم ووجه بتحديث نظام الإضاءة بشكل فوري وإعداد مقايسة بتركيب التكيفات المطلوبة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور خالد العناني وزير الأثار في الاحتفالية التي تنظمها اليوم الهيئة بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس"1869-2019" للملاحة البحرية، وذلك بالمارينا الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية. 

وأهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور خالد العناني وزير الأثار درع الهيئة الي وزير الاثار تخليدًا و تذكارًا بمناسبة مرور 150 على افتتاح القناة.

وحضر الاحتفالية السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، ورئيس جمعية أصدقاء فرديناند ديلسيبس، و الاستاذ احمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية و الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف و د. نيفين نزار معاون وزير الاثار لشؤون العرض المتحفي وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، واستمع الحضور إلى عرض تقديمي يسرد تاريخ القناة ويوضح أهميتها لحركة التجارة العالمية، كما شاهد الضيوف فيلماً تسجيلياً يوثق المراحل المختلفة التي مرت بها قناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

وزير الآثار متحف الإسماعيلية جامعة الفيوم

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