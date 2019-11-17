بيل جيتس: الهند لديها إمكانات لتحقيق نمو اقتصادي سريع للغاية

كشف الملياردير المحب للخير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، أن الهند تمتلك إمكانات لتحقيق نمو اقتصادي "سريع للغاية" على مدار العقد المقبل، مما سيخرج الناس من براثن الفقر ويسمح للحكومة بالاستثمار في الأولويات الصحية والتعليمية "بطريقة مثيرة".





في مقابلة حصرية مع PTI، أثنى "جيتس"، أغنى رجل في العالم، على وجه التحديد على نظام هوية آدار في الهند وأداء البلاد في قطاعي الخدمات المالية والأدوية، كما نقلت صحيفة "إنديا توداي".





وقال "جيتس": "ليس لدي أي معرفة حول المدى القريب، لكنني أقول على مدى العقد المقبل، هناك احتمال للنمو السريع للغاية، والذي سيخرج الناس من الفقر ويسمح للحكومة بالاستثمار في أولويات الصحة والتعليم في طريقة مثيرة حقا".





وأضاف "جيتس": "الجميع يأمل أن يكون هناك نمو جيد حقًا لأن الإمكانيات موجودة بالتأكيد بالنسبة للهند لتحقيق نمو مرتفع".





وأشاد "جيتس"، أيضًا، بنظام تحديد الهوية في الهند، بالإضافة إلى اعتماد نظام UPI.





وأوضح الملياردير: "حسنًا، في جميع مناطقنا، كانت الهند مكانًا رئيسيًا حيث نجد المبدعين والخدمات المالية. إنه لأمر رائع الطريقة التي يكتسب بها نظام هوية Aadhaar ونظام UPI الشامل، وهناك بعض الدروس الرائعة من هذا العمل".





كما قال "جيتس": "إننا نتشارك مع أشخاص مثل ناندان نايلكاني للتفكير، حسناً، كيف تنطبق الدروس المستفادة من الهند على دول أخرى لأشياء مثل الهوية الرقمية أو الخدمات المالية".





وحسبما نقلت صحيفة "إنديا توداي"، أشاد "جيتس" بالعمل الرائد للهند في مجال تصنيع اللقاحات، قائلاً إن البلاد قدمت مساهمة فعالة في تحسين حياة الناس.





وأشار إلى أنه: "عندما يفكر الناس في الهند، فإنهم يفكرون في خدمات تكنولوجيا المعلومات والعمل العظيم المنجز هناك. أقل وضوحًا ولكنه مؤثر جدًا بالتأكيد لتحسين الحالة البشرية هو العمل العظيم الذي تقوم به شركات تصنيع اللقاحات، سواء كان سيروم، الذي هو الأكبر، ولكن عشرات آخرون، بهارات بيوتك، بيو- إي، وعدد من الشركات".





تأتي التوقعات الإيجابية من "جيتس" للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، في وقت يُعاني فيه من تباطؤ كبير وسط مخاوف من أن الدورة قد تستمر لفترة أطول.





في يوم الجمعة الماضي، استعاد "جيتس"، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي تبلغ قيمته الصافية 110 مليارات دولار، موقع أغنى شخص في العالم يتفوق على جيف بيزوس من شركة أمازون.





تبرع المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" حتى الآن بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي لمؤسسة Bill and Melinda Gates Foundation لبرامج الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية في مختلف البلدان.





يقوم "جيتس"، حاليًا بزيارة للهند تستغرق ثلاثة أيام لمراجعة عمل مؤسسته في البلاد.





تباطأ النمو الاقتصادي في الهند إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات من 5 في المائة في الربع الأول المنتهي في يونيو من هذا العام المالي بسبب تباطؤ طلب المستهلكين والاستثمار الخاص.





دفع تباطؤ النمو، العديد من الوكالات العالمية إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بدرجات متفاوتة خلال الفترة 2019-2020.





في العقد الماضي، عملت مؤسسة بيل وميليندا جيتس في مجالات الرعاية الصحية والصرف الصحي والزراعة والخدمات المالية للفقراء في الهند.



