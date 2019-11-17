انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية

رصدت بوابة الفجر، اليوم الأحد، 17ـ 11 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو، واليوسفي 3 جنيهات، والجوافة من 3 الى 5 جنيهات للكيلو، والعنب من 3 الي 5 جنيهات، والرمان 4 جنيهات، والتين 7 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو.





وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة.





استقرار أسعار الخضروات





وشهدت أسعار الخضروات انخفاض في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 3 الي 5 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبامية 8 جنيهات.



