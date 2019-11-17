اسعار الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في لبنان
تراجعت اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 17-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
عيار الذهب
|
46.94$
|
71.031
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.03$
|
65.112
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.07$
|
62.153
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.20$
|
53.274
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.38$
|
41.435
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.38$
|
35.168
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.460$
|
35.515
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.58$
|
497.228
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.939$
|
71.030.836
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
16 نوفمبر
|
41.435
|
53.274
|
62.153
|
71.031
|
15 نوفمبر
|
41.409
|
53.241
|
62.114
|
70.986
|
14 نوفمبر
|
41.645
|
53.544
|
62.468
|
71.391
|
13 نوفمبر
|
42.314
|
54.404
|
63.471
|
72.537
|
11 نوفمبر
|
42.112
|
54.145
|
63.169
|
72.192