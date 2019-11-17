تراجعت اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأحد 17-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ ليرة لبنانية عيار الذهب 46.94$ 71.031 اسعار الذهب عيار 24 43.03$ 65.112 سعر الذهب عيار 22 41.07$ 62.153 اسعار الذهب عيار 21 35.20$ 53.274 اسعار الذهب عيار 18 27.38$ 41.435 سعر الذهب عيار 14 23.38$ 35.168 سعر الذهب عيار 12 1.460$ 35.515 اسعار أوقية الذهب 328.58$ 497.228 اسعار جنيه الذهب 46.939$ 71.030.836 اسعار كيلو الذهب

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان